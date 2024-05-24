Міністерство оборони України, фото з відкритих джерел

У Міністерстві оборони України назвали чотири випадки, з яких можна не прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у зазначений в повістці строк.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що серед поважних причин, які визначило міністерство:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

У Міноборони додали, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.

Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом семи календарних днів.

«Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що оновити облікові дані військовозобов’язані українці можуть у Центрах надання адміністративних послуг — без відвідування територіальних центрів комплектування.