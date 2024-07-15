Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку, архівне фото «НикВести»

Купальний сезон триває, і люди прагнуть знайти порятунок від аномальної спеки у воді, проте часто опиняються в небезпечних ситуаціях, що загрожують їхньому життю.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало алгоритм дій щодо надання домедичної допомоги при утопленні.

«Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді — і ваше», — наголошують у МОЗ.

Що робити, якщо хтось тоне?

По-перше, у міністерстві рекомендують оцінити обстановку та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.

Також до прибуття допомоги необхідно:

якщо є можливість, накинути на людину рятувальний засіб;

підплисти до потопаючого ззаду, використовуючи рятувальний жилет або інші плавальні засоби;

перевернути непритомну людину на спину та перевірити, чи вона дихає. Якщо так, обережно доправити її до берега.

У МОЗ нагадали, як правильно надавати домедичну допомогу при утопленні, ілюстрація: МОЗ У МОЗ нагадали, як правильно надавати домедичну допомогу при утопленні, ілюстрація: МОЗ У МОЗ нагадали, як правильно надавати домедичну допомогу при утопленні, ілюстрація: МОЗ

Для того щоб доправити людину до берега, необхідно тримати її так, щоб голова залишалася над водою; найкраще піднімати під пахви ззаду.

«Спокійно пливіть до берега, тримаючи людину на поверхні води з врахуванням можливого пошкодження шийного відділу хребта», — додали у МОЗ.

Нагадаємо, по Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.