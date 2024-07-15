Купальний сезон триває, і люди прагнуть знайти порятунок від аномальної спеки у воді, проте часто опиняються в небезпечних ситуаціях, що загрожують їхньому життю.
Міністерство охорони здоров’я опублікувало алгоритм дій щодо надання домедичної допомоги при утопленні.
«Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді — і ваше», — наголошують у МОЗ.
По-перше, у міністерстві рекомендують оцінити обстановку та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.
Також до прибуття допомоги необхідно:
Для того щоб доправити людину до берега, необхідно тримати її так, щоб голова залишалася над водою; найкраще піднімати під пахви ззаду.
«Спокійно пливіть до берега, тримаючи людину на поверхні води з врахуванням можливого пошкодження шийного відділу хребта», — додали у МОЗ.
Нагадаємо, по Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.
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Купальний сезон триває, і люди прагнуть знайти порятунок від аномальної спеки у воді, проте часто опиняються в небезпечних ситуаціях, що загрожують їхньому життю.
Міністерство охорони здоров’я опублікувало алгоритм дій щодо надання домедичної допомоги при утопленні.
«Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді — і ваше», — наголошують у МОЗ.
По-перше, у міністерстві рекомендують оцінити обстановку та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.
Також до прибуття допомоги необхідно:
Для того щоб доправити людину до берега, необхідно тримати її так, щоб голова залишалася над водою; найкраще піднімати під пахви ззаду.
«Спокійно пливіть до берега, тримаючи людину на поверхні води з врахуванням можливого пошкодження шийного відділу хребта», — додали у МОЗ.
Нагадаємо, по Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.