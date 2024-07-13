Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку, архівне фото «НикВести»

По Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у Волинській області водолази рятували двох відпочивальників на озері Світязь

Подія трапилась опівдні на відстані близько 600 метрів від берега. Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.

«На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників», — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що протягом 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей.