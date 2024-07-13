По Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні у Волинській області водолази рятували двох відпочивальників на озері Світязь
Подія трапилась опівдні на відстані близько 600 метрів від берега. Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.
«На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників», — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що протягом 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей.
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По Україні з початку року на водоймах загинуло 718 громадян, з них 66 — діти.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні у Волинській області водолази рятували двох відпочивальників на озері Світязь
Подія трапилась опівдні на відстані близько 600 метрів від берега. Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.
«На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників», — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що протягом 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей.