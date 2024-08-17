Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

У Миколаєві у п’ятницю, 16 серпня, відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин від спілки «Друзі поруч». Цього разу на заході було представлено 27 собак, нових господарів знайшли четверо.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

«Друзі поруч» регулярно проводять заходи з прилаштування та дарують подарунки відвідувачам. Цього разу організатори пригощали нових господарів тварин кавунами.

Усі песики, які були представлені на виставці, чиповані. Власники чотирилапих отримали хвостатого друга з паспортом та рекомендаціями по догляду.

Фоторепортаж

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Виставка-прилаштування тварин. Фото «НикВести»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Нагадаємо, що 21 квітня 2024 року відбулася чергова виставка-прилаштування безпритульних тварин. Цього разу новий дім знайшли два песики.

18 лютого на виставці було представлено 44 собаки.

17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.

Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць.