Зруйнований будинок внаслідок російського обстрілу на Аляудах у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Виконавчий комітет міської ради погодив демонтаж ще чотирьох будинків у Миколаєві, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів

Відповідне рішення 14 серпня під час онлайн-засідання ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «НикВести».

Йдеться про демонтаж житлового будинку за адресою Аляуди, 2, два корпуси будику по вулиці Набережна, 25, а також демонтаж будинку з квартирами 14-20 по вулиці Нікольська, 13.

Однак, повідомив перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов, це рішення наразі є процедурним і демонтаж будинків можливий лише після згоди на це його мешканців.

— У будь-якому разі демонтаж може проводитись тільки за відповідної згоди співвласників. Тому наше рішення, фактично, відповідно до норм закону, не є остаточним, але є процедурним, яке потрібно провести, – сказав Ігор Набатов.

Читайте також статтю «НикВести» «Боюсь, що дах обвалиться»: як живуть мешканці зруйнованих обстрілами будинків на Аляудах».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».