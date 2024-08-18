Дорога, фото: unplash

Депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко вчергове заявила про необхідність відремонтувати дороги у Єланецькій громаді.

Про це вона повідомила під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради, 15 серпня, повідомляє кореспондент «НикВести».

«Я робила наголос, що, на жаль, в Єланецький громаді ситуація дуже критична, відсутнє транспортне сполучення з усіх чотирьох сторін світу. На жаль, така ситуація не тільки в Єланці, а й в інших громадах», – сказала Тетяна Демченко.

Вона підкреслила необхідність термінового розгляду питання про ремонт доріг у області:

«Я однозначно наполягаю на розгляді питання про виконання програми розвитку автомобільних доріг в Миколаївській області. Ситуація дуже тривожна, шановні колеги. Швидка допомога не доїжджає до населених пунктів Єланецька. Багато шкіл закрила місцева влада, багато дитячих садків. Діти не матимуть змогу їздити до шкіл і дитячих садків».

Чи вирішують проблему автомобільних доріг у Єланці?

Нагадаємо, ще у червні 2017 року із загальної суми на експлуатаційне утримання автодоріг «Арбузинка – Єланець – Нова Одеса» та «Улянівка – Миколаїв» знали майже 11 мільйонів гривень. Тоді такий крок, як стверджували в ОВА, потрібен був для того, щоб отримати з держбюджету 101,9 мільйонів гривень на ремонт траси Н-11 «Дніпро – Миколаїв».

У лютому 2018 року у селі Восіятське люди блокували дорогу через її аварійний стан.

Згодом мешканці села Водяно-Лоріно Єланецького району 15 лютого 2018 року перекрили рух транспорту на ділянці траси Н-14 «Миколаїв — Кропивницький». Тоді начальник управління інфраструктури Миколаївської ОДА Андрій Максименко пообіцяв вирівняти та підсипати дорогу грейдером.

Пізніше депутат Миколаївської обласної ради, голова фракції «Нова держава» Тетяна Демченко назвала «верхом непорядності та цинізму» заяву начальника управління інфраструктури Миколаївської ОДА Андрія Максименка, оскільки він спочатку пообіцяв мешканцям Єланецького району, що роботи з ремонту траси «Миколаїв – Кропивницький», а потім заявив про намір перерозподілити вже виділені з бюджету 300 мільйонів на інші об'єкти.

У цей же час жителі села Восіятське перекрили трасу державного значення Миколаїв-Кропивницький, у районі було утруднено рух, утворилася пробка з вантажівок протяжністю 10 кілометрів. Протестувальники вимагали приїзду Володимира Гройсмана. Як повідомлялося, депутат Демченко не переконала колег проводити виїзну комісію у Восіятському, де страйкують люди, і вирушила туди сама.

У вересні 2020 року депутатка Миколаївської обласної ради Тетяна Демченко звернулась до тодішнього голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника, голови Єланецької РДА Наталії Гайчової та голови Єланецької райради Василя Богданцева із проханням покращити транспортне сполучення до Єланця. Зокрема, вона зазначила, що траса Р-55 Веселиново-Вознесенськ-Новий Буг «розбита вщент великотонажним транзитним транспортом та транспортом дорожніх підрядних організацій, які цілодобово возять будівельні матеріали на будівництво Кіровоградської траси». Щодо траси Т-15-10 Нова Одеса-Єланець, крім того, що «вкрай зруйнована – заросла хащами, чагарниками, утворивши суцільний «тунель», проїзд по ній практично неможливий.

Крім того, вона також зазначила, що траса О-15-10-02 Єланець – Малодворянка – Ольгополь, розбита вщент. «Ця дорога вкрай важлива для жителів половини Єланецького району, які не можуть добиратися до райцентру по дорозі від Возсіятського до Єланця в осінньо-зимовий або дощовий період через її жахливий стан», – додала Демченко.

Зазначимо, що у серпні 2023 року служба відновлення Миколаївської області планувала відремонтувати автодорогу «Арбузинка – Єланець – Нова Одеса» за понад 160 мільйонів гривень.

До 30 червня 2024 року підрядник повинен був виконати усі роботи, а саме: планування узбіч механізовано, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювальних шарів, а також улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.