В Німеччині двох українців поранили ножем. Фото: merkur.de.

Українці, яких було вбито в Німеччині, за попередніми даними, були військовослужбовцями, що проходили медичну реабілітацію.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу ввечері, 27 квітня, в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії двох українців поранили ножем. Від отриманих травм вони померли. В той же вечір правоохоронці затримали 57-річного підозрюваного. Ним виявився громадянин Росії.