В Німеччині двох українців поранили ножем. Фото: merkur.de.

У суботу ввечері, 27 квітня, в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе у Баварії двох українців поранили ножем.

Про це повідомили у місцевій поліції.

Зазначається, що двох чоловіків віком 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили на території торгового центру. Один загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні.

В той же вечір неподалік від місця злочину правоохоронці затримали 57-річного підозрюваного, який проживав поруч. Ним виявився громадянин Роії.

Наразі вирішується питання щодо арешту росіянина. Кримінальна поліція Баварії просить свідків погодитись надати інформацію для з’ясування всіх обставин злочину, зокрема мотивів та передумов вбивства.

Нагадаємо, що у Німеччині ввечері 11 лютого 2024 року невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один із спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.