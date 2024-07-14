У ставку на Миколаївщині потонув чоловік, фото: ГУ ДСНС

Увечері 13 липня 35-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Благодатне, що на Миколаївщині, та не повернувся.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

«На місце направлено відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники на човні обстежили водойму та о 20:20 на відстані близько 40 м від берега виявили тіло загиблого, 1990 року народження. Його вилучили з води та транспортували на берег», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що переважна кількість трагічних випадків на водних об’єктах зареєстрована саме влітку.

«Статистика жахлива. Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил поведінки на воді, будьте відповідальними, купайтесь у дозволених місцях! Бережіть себе та своє життя», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей. Спочатку на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив пішов купатись та зник 11-річний хлопець. Його тіло дістали з води очевидці, які намагались «відкачати» хлопця. По прибуттю швидкої, медики продовжили проводити реанімаційні заходи, але їм не вдалось врятувати підлітка. Потім рятувальникам довелось шукати зниклого на воді 74-річного чоловіка. Його тіло згодом знайшли на відстані 6 метрів від берега.