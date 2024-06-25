Ілюстративне фото

Минулого тижня на водоймах по всій Україні загинуло 38 людей, а вчора, 24 червня, в Сумській області рятувальники витягли зі ставка тіла ще двох людей.

Про це повідомили у Державні службі з надзвичайних ситуацій України.

За словами рятувальників, на Сумщині, на березі ставка у селі Сакуниха Роменського району, знайшли речі чоловіка та жінки. Водолази ДСНС знайшли тіла у воді та доправили до берега.

Рятувальники в черговий раз закликають не ігнорувати правила безпеки, не втрачати пильність та особливо уважно слідкувати за дітьми.

Нагадаємо, що з початку року, станом на 11 червня, у Миколаївській області зареєстровано шість випадків загибелі на воді. Загалом за тиждень 3-9 червня на воді загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.

Як поводитися на воді?

Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними — основна причина трагічних випадків.

Головними умовами безпеки у водоймах є:

правильно обладнані місця для купання;

наявність навичок плавання в дітей і дорослих;

постійний контроль за дітьми у воді.

Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.

Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря — +24 °C.

Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.

На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.

За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків — переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.

Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.