За тиждень 3-9 червня на воді загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Жахлива статистика. І це тільки початок літа», — зауважили в ДСНС.
Загалом від початку 2024 року вода забрала життя 414 людей, зокрема 26 дітей.
«Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами», — написати у службі.
Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними – основна причина трагічних випадків.
Головними умовами безпеки у водоймах є:
Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.
Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря – +24 °C.
Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.
На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.
За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.
Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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За тиждень 3-9 червня на воді загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Жахлива статистика. І це тільки початок літа», — зауважили в ДСНС.
Загалом від початку 2024 року вода забрала життя 414 людей, зокрема 26 дітей.
«Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами», — написати у службі.
Надзвичайними наголошують на важливості дотримання правил безпеки, адже нехтування ними – основна причина трагічних випадків.
Головними умовами безпеки у водоймах є:
Перебувати у воді дозволено виключно у спеціально відведених місцевими органами владою місцях, які мають спеціальне облаштування.
Для купання варто обирати світлу частину доби та безвітряну погоду при температурі води не менше +18 °C, а повітря – +24 °C.
Надзвичайники застерігають від перебування у воді в незнайомих місцях або у водоймах із швидкою течією. Також не варто заходити у воду в стані сп’яніння чи наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах.
На випадок виникнення судом у кінцівках слід прикріпити до одягу для купання шпильку.
За словами ДСНС, найчастіша причина трагічних випадків – переоцінка власник сил під час запливів. Тому варто уникати плавання на далеку відстань.
Окрему увагу слід приділяти дітям і не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми, нагадують у ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.