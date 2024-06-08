Перший відкритий пляж в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

В Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Про це 8 червня повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що список буде доповнюватися, по мірі проходження перевірок. Спільний наказ про доступ людей до моря ОВА підписала з командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса».

«Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів — перебування людей біля моря заборонено», — додав Олег Кіпер.

Перший відкритий пляж в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram Перший відкритий пляж в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram Перший відкритий пляж в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, що у Миколаївській області не можуть відкрити для відвідування пляжі чорноморського узбережжя через ризик артилерійського обстрілу.

Туризм на Миколаївщині

Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів. Водночас на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

У 2023 році очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. А згодом сказав, що відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Минулого року колишній народний депутат України Геннадій Задирко, який наразі служить у Збройних силах України як рядовий солдат, обурився, що з бізнесу, який через повномасштабну війну зупинив свою роботу, продовжують збирати десятки тисяч гривень податків.

Водночас заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Тоді ж анонсували відкриття спортивно-рекреаційної зони «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

А з початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.

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