Відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю журналістці Андріані Кучер.

Він нагадав, що на початку літа планували організувати підвіз людей від моря, в якому заборонено купатися, до Тилігульського лиману. Однак задум втілити не вдалося через відсутність необхідного попиту.

— Справи погано. Через щільне мінування ми не можемо використовувати море, але є при цьому деякі ділянки, які ми готуємо для реабілітації, відпочинку. Це внутрішні води: та ж Мигія, Тилігульский парк, інші. Стосовно сезону важко зараз. Ми говорили, планували підвозити з моря на лиман автобусами людей, але це зараз не працює, тому що попиту в тому об’ємі, який необхідний бізнесу, щоб хоча б вийти в нуль, немає. Тому зараз про прибутки ніхто не мріє, — сказав Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.

Нагадаємо, що заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.