В червні 2023 року відкриється спортивно-рекреаційна зона «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

Як повідомили організатори, в планах перетворити цю зону на центр відпочинку та водного спорту на березі Тилігульского лиману.

— Ідея створення подібного центру стала мрією миколаївських кайтсерферів, які постійно проводять вільний час влітку саме тут. Проте інфраструктура, як це буває часто, не задовільняла людей, які бачили облаштування таких місць в інших країнах. Де цивілізовано організовані зони відпочинку: без спорудження парканів, величезних споруд, засмічення території. І саме в цьому році, попри всі складнощі, мрія стане реальністю. Тому купатися в лимані, засмагати на пляжі та займатися спортом миколаївці та гості області зможуть вже незабаром, – розповідають організатори.

Вони зазначають, що таку ідею реалізують з урахуванням побажань місцевих жителів, влади та спеціалістів регіонального ландшафтного парку «Тилігульский». Адже окрім збереження природних ресурсів серед основних завдань таких парків є і організація відпочинку людей.

— Вже давно відомо, що кайтери полюбили Тилігульський лиман через постійні вітри. Спочатку було все хаотично, потім самовільно, були скарги відпочиваючих, тому ми вирішили впорядкувати розміщення спортсменів. З урахуванням побажання жителів Коблівської ОТГ, ми підписали договір про співпрацю для того, щоб створити необхідну інфраструктуру для розвитку спорту та відпочинку туристів, з урахуванням усіх природоохоронних законів, – каже директор РЛП «Тилігульский» Олександр Дьяченко.

На відвідувачів чекатимуть кафе з терасою, затишні лаунж-зони з Wi-Fi, берегова зона з шезлонгами, намети для тимчасового проживання, кайт- та вейкстанція, комфортні туалети та душі, дитячі та спортивні майданчики, байдарки, водні велосипеди і багато інших приємних сюрпризів.

— Хлопці-підприємці хочуть створити місце, де можна буде і відпочивати, і займатися улюбленим видом спорту. Вони дуже активні, готові підтримувати соціальні проєкти, вже на стадії завершення підписання договору соціальної відповідальності. Ми вже разом зустрічалися з керівництвом і громадськістю старостинського округу, обговорювали можливі питання: люди підтримують, адже всі розуміють, що це і нові робочі місця, і ресурси, які так необхідні сьогодні громаді, – каже голова Коблівської об'єднаної територіальної громади Володимир Панич.

Автори створення «Tiligul Club» приділили увагу й питанню екологічності проєкту, тому долучили до реалізації всіх ідей думки екологів. За проєктом усе буде в «еко-стилі»: жодних капітальних споруд, душ і туалет зі станцією біологічного очищення води, сонячні батареї, колектори, тощо.

— Створюючи кемпінг на узбережжі Тилігульського лиману важливо поєднати природоохоронні та рекреаційні цілі, знайти баланс між потребами населення у відпочинку з найменшим впливом на довкілля. Одна з ідей – облаштування екостежки на Чиловій косі, щоб відвідувачі знали про важливий природоохоронний статус лиману, як території природно-заповідного фонду, об'єкту Смарагдової мережі, – каже керівниця Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко.

Інфраструктура «Tiligul Club» з’явиться не на порожньому місці, а в традиційних для кайтсерферів локаціях. Водночас, запевняють органіщатори, власники не планують огороджуватися парканом чи заважати тим, хто хоче відпочивати, як раніше: «Проте чимало людей готові витрачати гроші за зручності та за чисте довкілля. А разом з устричною фермою, що знаходиться неподалік, «Tiligul Club» зможе стати альтернативою небезпечному в цей час морському відпочинку».

— Це просто нові туристичні магніти, які нашій області необхідні, як ніколи. У час, коли туристичний бізнес скоротився на 90%, такі проєкти дуже актуальні та затребувані. Він безумовно підвищить туристичну привабливість нашої області, – каже начальник Управління туризму та курортів Миколаївської ОВА Тетяна Волинець.

Потрапити до Українки та «Tiligul Club» можна двома шляхами з траси М-14, що поєднує Миколаїв з Одесою: поліпшеною грунтовою дорогою через село Бесарабка, яка вже на 90% підготовлена до літнього сезону, та дорогою над берегом через село Виноградне, ремонт якої буде закінчено вже за кілька тижнів.

— Тож очікуємо на літо, на відкриття, де буде гарна можливість переконатися, що «Tiligul Club» стане новою точкою тяжіння для всіх, хто любить сонце, море та активний відпочинок. Туристичному сезону – бути!, – кажуть організатори.

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