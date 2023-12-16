Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute станом на червень 2023 року, пишуть «НикВести».

По Україні загальні збитки складають 10,8 мільярда доларів, з яких 6,4 мільярда доларів — культура та спорт, ще 4,4 мільярда доларів — туризм.

«Туризм в Україні наразі втрачає дуже суттєву кількість фінансів. Перш за все це пов'язано зі зменшенням загальної кількості туристів. Україна наразі залишилася повністю без іноземних туристів, яких налічувалося близько 4 мільйонів осіб у 2020 році, майже 90 тисяч з них користувалися саме послугами українських туристичних агентств», – йдеться у звіті.

Досить схожа ситуація і з внутрішнім туризмом, додали у KSE. Через активні бойові дії, загрози ракетних ударів та заміновані туристичні зони 13 з 24 областей залишилися без туризму повністю (100% підприємств туризму припинили свою роботу) або частково (50% підприємств туризму припинили свою роботу).

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро, свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

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