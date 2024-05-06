Миколаївці відвідали показ кінофільму на 8 Причалі, фото «НикВести»

З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив керівник управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної військової адміністрації Роман Мамчур.

У 2021 році туристичний збір на Миколаївщині склав 7,9 мільйона гривень, у 2022 році – 800 тисяч гривень, а в 2023 році трохи більше – майже 900 тисяч гривень, повідомив він.

— Ми спостерігаємо незначне зростання за останній рік, але у порівнянні з довоєнним періодом область втратила близько 7 мільйонів гривень, – додав Роман Мамчур.

Водночас податкові надходження від туристичної галузі області знизились у понад два рази: з 45,9 мільйона гривень у 2021 році до 21,7 мільйона гривень у 2023 році.

— Ми бачимо, що податкові надходження збільшуються, але про вихід на довоєнний рівень ми, на жаль, говорити не можемо, тому що багато закладів розміщення зачинені, адже у них немає, наприклад, власного басейну. Вони просять провести роботу з відкриття пляжних зон, але ми не можемо цього зробити, – додав Роман Мамчур.

Потік туристів на Миколаївщині у 2023 році склав 100-120 тисяч осіб, а у 2021 році – 2,3 мільйона осіб, додав він.

Туризм на Миколаївщині

Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів. Водночас на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

У 2023 році очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. А згодом сказав, що відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Минулого року колишній народний депутат України Геннадій Задирко, який наразі служить у Збройних силах України як рядовий солдат, обурився, що з бізнесу, який через повномасштабну війну зупинив свою роботу, продовжують збирати десятки тисяч гривень податків.

Водночас заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Тоді ж анонсували відкриття спортивно-рекреаційної зони «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

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