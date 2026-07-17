В Одесі підвищили туристичний збір для іноземців: скільки платитимуть гості міста

В Одесі оновили розмір туристичного збору для іноземних громадян. Відтепер ставка становить 1% від мінімальної заробітної плати за кожну добу проживання, тоді як раніше вона була удвічі меншою. Для українців розмір збору залишився без змін.

Про це повідомили у мерії.

Інфографіка: Одеська міська рада

Для іноземних туристів сума збору наразі становить 86,5 гривень за добу проживання (приблизно 1,7 євро). Для громадян України діє попередня ставка — 0,5% від мінімальної заробітної плати, що у 2026 році складає 43,25 гривень за добу.

Від сплати туристичного збору звільняються: мешканці Одеси; внутрішньо переміщені особи за наявності довідки про взяття на облік ВПО в Одесі; діти до 18 років; ветерани війни та люди з інвалідністю.

У Департаменті культури, туризму та охорони культурної спадщини зазначили, що туристична галузь міста демонструє позитивну динаміку. Зокрема, зростає кількість офіційно зареєстрованих платників туристичного збору.

Інфографіка: Одеська міська рада

Якщо у 2024 році в Одесі було 319 податкових агентів, то станом на літо 2026 року їхня кількість зросла до 463.

Зазначається, що за минулий рік міський бюджет отримав 14,8 мільйони гривень від туристичного збору.

Раніше повідомлялось, що пляжі на узбережжі Миколаївської області цього літа, ймовірно, залишаться закритими через безпекові ризики.