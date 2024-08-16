Зруйновану будівлю рятувальної човникової станції біля городища «Дикий сад» у Миколаєві демонтують, а на її місці планують побудувати нову.
Відповідне рішення 14 серпня ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «НикВести».
— Зараз є можливість її демонтувати та підготувати територію для будівництва нової, – уточнив перший заступник міського голови Віталій Луков.
Замовником робіт з демонтажу адміністративної будівлі станції визначили управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Як відомо, росіяни обстріляли будівлю рятувальної човникової станції у жовтні 2022 року. Тоді очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під завалами станції знайшли чоловіка. На жаль, він помер.
Читайте також статтю «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».
Зруйновану будівлю рятувальної човникової станції біля городища «Дикий сад» у Миколаєві демонтують, а на її місці планують побудувати нову.
Відповідне рішення 14 серпня ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «НикВести».
— Зараз є можливість її демонтувати та підготувати територію для будівництва нової, – уточнив перший заступник міського голови Віталій Луков.
Замовником робіт з демонтажу адміністративної будівлі станції визначили управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
Як відомо, росіяни обстріляли будівлю рятувальної човникової станції у жовтні 2022 року. Тоді очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під завалами станції знайшли чоловіка. На жаль, він помер.
Читайте також статтю «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».