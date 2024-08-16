Зруйнована будівля рятувальної човникової станції у Миколаєві, жовтень 2022 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Зруйновану будівлю рятувальної човникової станції біля городища «Дикий сад» у Миколаєві демонтують, а на її місці планують побудувати нову.

Відповідне рішення 14 серпня ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «НикВести».

— Зараз є можливість її демонтувати та підготувати територію для будівництва нової, – уточнив перший заступник міського голови Віталій Луков.

Замовником робіт з демонтажу адміністративної будівлі станції визначили управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

Як відомо, росіяни обстріляли будівлю рятувальної човникової станції у жовтні 2022 року. Тоді очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під завалами станції знайшли чоловіка. На жаль, він помер.

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