Новим керівником комунального підприємтва «Миколаївпасстранс» став миколаївський експоліцейський Дмитро Тесленко.
В пресслужбі Миколаївської міської ради повідомили, що у п'ятницю, 16 серпня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нового директора колективу КП.
Олександр Сєнкевич зазначив, що підприємство тривалий час працювало без постійного керівника, і нове призначення має сприяти розвитку підприємства.
Серед головних завдань нового директора мер виділив покращення умов праці співробітників і підвищення якості обслуговування для мешканців міста.
— Головною задачею сьогодні на підприємстві є організація набору кадрів, а саме водіїв та водійок, тому що існує велика проблема в дефіциту кадрів на сьогоднішній день, яку ми збираємось вирішити. Також підприємство нещодавно отримало нове місце гаражування та розташування, тому це робота над покращенням умов праці всіх наших працівників, як і водіїв, слюсарів, адміністративної частини колективу та плідна робота у цьому напрямку, — сказав Дмитро Тесленко.
У 2023 році Дмитро Тесленко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що подав рапорт про звільнення з Національної поліції України, в якій він працював більше 13 років.
— За 13 років чимало зроблено, чимало досягнуто! Щиро вдячний кожному працівнику з яким працював, кожному керівнику — починаючи з курсантських років навчання в Одеський державний університет внутрішніх справ. Впевнений, що продовження ще буде! Честь маю, — написав він.
Згідно з його декларацією він працював начальником відділу оборонної та мобілізаційної роботи в Южненській міській раді Одеського району Одеської області, а перед цим був начальником відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області.
Як відомо, 3 листопада 2023 року Ігор Кушнір був призначений в.о. КП «Миколаївпастранс», до цього він обіймав посаду заступника директора КП.
У липні 2024 директор «Миколаївпасстрансу» Ігор Кушнір заявляв, що у підприємства є дефіцит водіїв автобусів.
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.
Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.
Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв — головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.
Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.
У травні міський голова також заявив, що через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.
Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.
Новим керівником комунального підприємтва «Миколаївпасстранс» став миколаївський експоліцейський Дмитро Тесленко.
В пресслужбі Миколаївської міської ради повідомили, що у п'ятницю, 16 серпня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нового директора колективу КП.
Олександр Сєнкевич зазначив, що підприємство тривалий час працювало без постійного керівника, і нове призначення має сприяти розвитку підприємства.
Серед головних завдань нового директора мер виділив покращення умов праці співробітників і підвищення якості обслуговування для мешканців міста.
— Головною задачею сьогодні на підприємстві є організація набору кадрів, а саме водіїв та водійок, тому що існує велика проблема в дефіциту кадрів на сьогоднішній день, яку ми збираємось вирішити. Також підприємство нещодавно отримало нове місце гаражування та розташування, тому це робота над покращенням умов праці всіх наших працівників, як і водіїв, слюсарів, адміністративної частини колективу та плідна робота у цьому напрямку, — сказав Дмитро Тесленко.
У 2023 році Дмитро Тесленко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що подав рапорт про звільнення з Національної поліції України, в якій він працював більше 13 років.
— За 13 років чимало зроблено, чимало досягнуто! Щиро вдячний кожному працівнику з яким працював, кожному керівнику — починаючи з курсантських років навчання в Одеський державний університет внутрішніх справ. Впевнений, що продовження ще буде! Честь маю, — написав він.
Згідно з його декларацією він працював начальником відділу оборонної та мобілізаційної роботи в Южненській міській раді Одеського району Одеської області, а перед цим був начальником відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області.
Як відомо, 3 листопада 2023 року Ігор Кушнір був призначений в.о. КП «Миколаївпастранс», до цього він обіймав посаду заступника директора КП.
У липні 2024 директор «Миколаївпасстрансу» Ігор Кушнір заявляв, що у підприємства є дефіцит водіїв автобусів.
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.
Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.
Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв — головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.
Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.
У травні міський голова також заявив, що через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.
Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.