Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич з новим директором «Миколаївпастрансу» Дмитром Тесленко. Фото: Миколаївська міськрада

Новим керівником комунального підприємтва «Миколаївпасстранс» став миколаївський експоліцейський Дмитро Тесленко.

В пресслужбі Миколаївської міської ради повідомили, що у п'ятницю, 16 серпня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нового директора колективу КП.

Олександр Сєнкевич зазначив, що підприємство тривалий час працювало без постійного керівника, і нове призначення має сприяти розвитку підприємства.

Серед головних завдань нового директора мер виділив покращення умов праці співробітників і підвищення якості обслуговування для мешканців міста.

— Головною задачею сьогодні на підприємстві є організація набору кадрів, а саме водіїв та водійок, тому що існує велика проблема в дефіциту кадрів на сьогоднішній день, яку ми збираємось вирішити. Також підприємство нещодавно отримало нове місце гаражування та розташування, тому це робота над покращенням умов праці всіх наших працівників, як і водіїв, слюсарів, адміністративної частини колективу та плідна робота у цьому напрямку, — сказав Дмитро Тесленко.

Олександр Сєнкевич призначив нового директора «Миколаївпасстрансу». Фото: Миколаївська міськрада Олександр Сєнкевич призначив нового директора «Миколаївпасстрансу». Фото: Миколаївська міськрада

У 2023 році Дмитро Тесленко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що подав рапорт про звільнення з Національної поліції України, в якій він працював більше 13 років.

— За 13 років чимало зроблено, чимало досягнуто! Щиро вдячний кожному працівнику з яким працював, кожному керівнику — починаючи з курсантських років навчання в Одеський державний університет внутрішніх справ. Впевнений, що продовження ще буде! Честь маю, — написав він.

Згідно з його декларацією він працював начальником відділу оборонної та мобілізаційної роботи в Южненській міській раді Одеського району Одеської області, а перед цим був начальником відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

Як відомо, 3 листопада 2023 року Ігор Кушнір був призначений в.о. КП «Миколаївпастранс», до цього він обіймав посаду заступника директора КП.

У липні 2024 директор «Миколаївпасстрансу» Ігор Кушнір заявляв, що у підприємства є дефіцит водіїв автобусів.

Нестача водіїв у Миколаєві

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв — головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.

Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

У травні міський голова також заявив, що через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.

Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.