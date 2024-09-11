На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 8 пожеж
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- Даріна Мельничук
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9:30, 11 вересня, 2024
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На Миколаївщині 10 вересня та в ніч на 11 вересня вогнеборці загасили 8 пожеж. У більшості випадків горіла суха рослинність на відкритих територіях.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежі сталися у Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, Казанківській, Березнегуватській територіальних громадах Баштанського району, Олександрівській територіальній громаді Вознесенського району, Новоодеській територіальній громаді Миколаївського району та в місті Миколаєві.
У селі Засілля Миколаївського району вогнеборці загасили горіння покрівлі житлового будинку і дерев’яної господарчої споруди, тому запобігли поширення вогню всередину будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів.
Від ДСНС залучались 40 співробітників та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, на Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.