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На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 8 пожеж

Пожежі на Миколаївщині 10-11 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 10-11 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 10 вересня та в ніч на 11 вересня вогнеборці загасили 8 пожеж. У більшості випадків горіла суха рослинність на відкритих територіях.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що пожежі сталися у Кривоозерській територіальній громаді Первомайського району, Казанківській, Березнегуватській територіальних громадах Баштанського району, Олександрівській територіальній громаді Вознесенського району, Новоодеській територіальній громаді Миколаївського району та в місті Миколаєві.

У селі Засілля Миколаївського району вогнеборці загасили горіння покрівлі житлового будинку і дерев’яної господарчої споруди, тому запобігли поширення вогню всередину будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів. 

Від ДСНС залучались 40 співробітників та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.

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