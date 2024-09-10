Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, 18 пожеж сухостою сталися в Галицинівській, Шевченківській, Ольшанській, Коблівській, Воскресенській, Степівській територіальних громадах Миколаївського району; Казанківській, Березнегуватській, Інгульській територіальних громадах Баштанського району; Арбузинській, Первомайській, Благодатненській територіальних громадах Первомайського району та Олександрівській територіальній громаді Вознесенського району.

Рятувальники наголосили, що в переважній більшості пожежі спровоковані людською необережністю.

Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також вчора двічі горіли житлові будинки. Один з них загорівся у селі Калинівка Воскресенської територіальної громади. Пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів.

Друга пожежа сталась у Заводському районі Миколаєва, там загорівся покинутий двоповерховий житловий будинок. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Рятувальники запобігли знищенню будівлі. Причина обох пожеж наразі встановлюється.

Пожежі житлових будинків на Миколаївщині. Скриншот з відео Пожежі житлових будинків на Миколаївщині. Скриншот з відео

Від ДСНС залучались 86 надзвичайників, 23 одиниці техніки ДСНС, МПО «Широколанівка», «Семенівка», «Пересадівка», «Олександрівка», «Шевченкове», «Галицинове», допоміжна техніка приватних підприємств та фермерських господарств в декількох випадках.

Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини