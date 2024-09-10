  • вівторок

    10 вересня, 2024

  • 25.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 25.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині минулої доби вогнеборці загасили 21 пожежу — горіли житлові будинки

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Зазначається, 18 пожеж сухостою сталися в Галицинівській, Шевченківській, Ольшанській, Коблівській, Воскресенській, Степівській територіальних громадах Миколаївського району; Казанківській, Березнегуватській, Інгульській територіальних громадах Баштанського району; Арбузинській, Первомайській, Благодатненській територіальних громадах Первомайського району та Олександрівській територіальній громаді Вознесенського району. 

Рятувальники наголосили, що в переважній більшості пожежі спровоковані людською необережністю.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також вчора двічі горіли житлові будинки. Один з них загорівся у селі Калинівка Воскресенської територіальної громади. Пожежу ліквідували на площі 35 квадратних метрів.

Друга пожежа сталась у Заводському районі Миколаєва, там загорівся покинутий двоповерховий житловий будинок. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Рятувальники запобігли знищенню будівлі. Причина обох пожеж наразі встановлюється.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі житлових будинків на Миколаївщині. Скриншот з відео
Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі житлових будинків на Миколаївщині. Скриншот з відео

Від ДСНС залучались 86 надзвичайників, 23 одиниці техніки ДСНС, МПО «Широколанівка», «Семенівка», «Пересадівка», «Олександрівка», «Шевченкове», «Галицинове», допоміжна техніка приватних підприємств та фермерських господарств в декількох випадках.

Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 9-10 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Нагадаємо, вдень 9 вересня у селі Дмитро-Білівка Баштанського району сталась пожежа легкового автомобілю Ford Scorpio.

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
новини

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
новини

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
новини

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська

Суд продовжив домашній арешт підозрюваним у держзраді голові села на Миколаївщині та його заму

Вилучення «військового» ПДФО: Сєнкевич розповів про мільйонні втрати бюджету

3 години тому

Обстріл Миколаївщини: ППО вночі збила 4 «Шахеди», росіяни обстріляли дві громади з FPV

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні