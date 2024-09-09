На Миколаївщині загорівся автомобіль під час руху
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- Даріна Мельничук
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15:28, 09 вересня, 2024
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Вдень 9 вересня у селі Дмитро-Білівка Баштанського району сталась пожежа легкового автомобілю Ford Scorpio.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За інформацією рятувальників, транспортний засіб загорівся під час руху. До прибуття вогнеборців водій почав гасити пожежу за допомогою вогнегасника. Загальна площа пожежі склала 5 квадратних метри.
Від ДСНС залучались 4 рятувальника та 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, ввечері 8 серпня у Інгульському районі Миколаєва вогнеборці загасили пожежу автомобіля ГАЗ 3110.