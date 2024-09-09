На Миколаївщині загорівся автомобіль під час руху

У Баштанському районі загорівся автомобіль під час руху. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 9 вересня у селі Дмитро-Білівка Баштанського району сталась пожежа легкового автомобілю Ford Scorpio.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, транспортний засіб загорівся під час руху. До прибуття вогнеборців водій почав гасити пожежу за допомогою вогнегасника. Загальна площа пожежі склала 5 квадратних метри.

Від ДСНС залучались 4 рятувальника та 1 спецавтомобіль.

У Баштанському районі загорівся автомобіль під час руху. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Баштанському районі загорівся автомобіль під час руху. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, ввечері 8 серпня у Інгульському районі Миколаєва вогнеборці загасили пожежу автомобіля ГАЗ 3110.