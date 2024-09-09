У Миколаєві вогнеборці загасили пожежу автомобіля
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- Даріна Мельничук
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11:28, 09 вересня, 2024
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Ввечері 8 серпня у Інгульському районі Миколаєва вогнеборці загасили пожежу автомобіля ГАЗ 3110.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що рятувальники вчасно загасили займання панелі приладів та не допустили знищення транспортного засобу.
Загальна площа пожежі становить 4 квадратних метра. Наразі причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС працювали 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, у Миколаївській області 8 вересня вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в житловому секторі. Горіли літня кухня та господарча будівля.