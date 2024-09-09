У Миколаєві вогнеборці загасили пожежу автомобіля

У Миколаєві вогнеборці загасили автомобіль. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 8 серпня у Інгульському районі Миколаєва вогнеборці загасили пожежу автомобіля ГАЗ 3110.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що рятувальники вчасно загасили займання панелі приладів та не допустили знищення транспортного засобу.

Загальна площа пожежі становить 4 квадратних метра. Наразі причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС працювали 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, у Миколаївській області 8 вересня вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в житловому секторі. Горіли літня кухня та господарча будівля.