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У Миколаєві вогнеборці загасили пожежу автомобіля

У Миколаєві вогнеборці загасили автомобіль. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві вогнеборці загасили автомобіль. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 8 серпня у Інгульському районі Миколаєва вогнеборці загасили пожежу автомобіля ГАЗ 3110.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Зазначається, що рятувальники вчасно загасили займання панелі приладів та не допустили знищення транспортного засобу. 

Загальна площа пожежі становить 4 квадратних метра. Наразі причина пожежі встановлюється. 

Від ДСНС працювали 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки. 

Нагадаємо, у Миколаївській області 8 вересня вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в житловому секторі. Горіли літня кухня та господарча будівля.

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