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Миколаївські вогнеборці минулої доби ліквідували дві пожежі у житловому секторі та 11 на відкритих територіях

Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 8 вересня вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в житловому секторі. Горіли літня кухня та господарча будівля.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці 4,16 державних пожежно-рятувальних частин, відділення місцевої пожежної охорони (МПО) «Пересадівка» ліквідували пожежу літньої кухні на території приватного домоволодіння в селі Мішково-Погорілове у Миколаївському районі. Її площа склала 20 квадратних метри, причина встановлюється.

Вдруге, в Шевченківській громаді, внаслідок пожежі лісосмуги (1000 квадратних метри) на відкритій території полум’я перекинулось на господарчу будівлю (50 квадратних метри). Рятувальники вдалося оперативно приборкати пожежу. 

За словами надзвичайників, в обох випадках вдалось врятувати від вогню два житлових будинки.

Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби також ліквідували 11 пожеж сухої трави, чагарників, сміття на загальній площі понад 13 гектарів.

Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 7 вересня та в ніч на 8 вересня вогнеборці 17 разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області. Дві пожежі виникли на територіях приватних домоволодінь, 14 на відкритих територіях та одну пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

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