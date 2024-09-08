Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

7 вересня та в ніч на 8 вересня вогнеборці 17 разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, дві пожежі виникли на територіях приватних домоволодінь, 14 на відкритих територіях та одну пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

В житловому секторі горіли: житловий будинок, господарча споруда та житловий будинок що не експлуатується. Вогнеборці ліквідували пожежі на площі 50 та 15 квадратних метрів.

Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Також протягом доби 14 разів горіла суха трава, чагарники, очерет та сміття на відкритих територіях області. Вогонь пройшов площу понад 18 гектарів.

Всього до гасінь залучались 13 одиниці спецтехніки та 50 вогнеборців.

Разом з рятувальниками ліквідовували пожежі вогнеборці місцевих пожежних охорон «Олександрівка» та «Софіївка».

Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі у Миколаївській області 7-8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вночі, 4 вересня, у селі Лимани Миколаївського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів, причина її виникнення встановлюється.