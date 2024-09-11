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Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Частина Миколаєва залишиться без води, архівне фото «МикВісті»Частина Миколаєва залишиться без води, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 11 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

До 20:00 водопостачання буде відсутнє по проспекту Миру, а саме від вулиці 1-а Лінія до Південної по Миколаївській.

А також по вулиці Янтарній, від проспекту Богоявленського до вулиці Степової в Корабельному районі Миколаєва.

Нагадаємо, раніше в «Миколаївводоканалі» повідомляли, що до вечора 11 вересня буде відсутнє водопостачання для виконання ремонтних робіт по вулиці Китобоїв.

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