Ветеран полку «Азов» в реабілітаційному центрі в Києві. Фото: EPA

Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони Укрїни.

Зазначається, що домовленостей досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

Як повідомили в Міністерстві, що пілотний проєкт охоплює, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.