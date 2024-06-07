Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців.
Про це повідомляє Міністерство оборони Укрїни.
Зазначається, що домовленостей досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Як повідомили в Міністерстві, що пілотний проєкт охоплює, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.
Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців.
Про це повідомляє Міністерство оборони Укрїни.
Зазначається, що домовленостей досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
Як повідомили в Міністерстві, що пілотний проєкт охоплює, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.
Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.