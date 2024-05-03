Українська мова стала домінувати в найпопулярніших соцмережах, ілюстративне фото

У 2023 році значно збільшилася кількість публікацій українською мовою на найпопулярніших соціальних мережах, таких як Facebook, Х (Twitter), Instagram, YouTube, та TikTok.

Про це йдеться у щорічному звіті мовного омбудсмена.

У рамках дослідження під назвою «Використання української мови в соціальних мережах», що було проведено Центром контент-аналізу, соціологи аналізували тенденції використання української та російської мов на просторах Інтернету з 2020 по 2023 рік.

Для цього вони аналізували понад мільйон публікацій на популярних соціальних мережах, включаючи ті, що є забороненими в Україні (Однокласники та ВКонтакті). Також враховувалася географічна прив'язка користувачів, яку визначали з інформації у їх профілях, з урахуванням тимчасово окупованих територій, таких як Крим і Севастополь.

«Найбільш показовими виявилися зміни у співвідношенні використання української та російської мов у різних соціальних мережах, що відбулися з жовтня 2020 по жовтень 2023 року. Українська мова стала помітно домінувати майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах», — розповідає омбудсмен.

Так, соціологи виявили, що станом на жовтень 2023 року в Instagram абсолютна більшість публікацій — понад 90% — були написані українською мовою.

Трохи менше (75-80%) дописів українською мовою мають Facebook та Х (Twitter).

Беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube. Дослідження, проведене в червні 2022 року, не виявило суттєвих змін у використанні української мови на YouTube, порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо, Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. Ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально.

Також Україна за підсумками 2022 року отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції. Таким чином, показник зріс на один бал, і Україна тепер посідає у рейтингу 116 місце (із 180).