Українські прикордонники атакували ворожий склад. Скриншот з відео

Українські прикордонники атакували ворожий склад бойових комплектів на Бахмутському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у Telegram.

«Знищено склад БК окупантів: скидом з ударного бомбера «Вампір» прикордонники бригади «Помста» влучили в нього на Бахмутському напрямку», — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 28 квітня, росіяни здійснили атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Захисники неба знищили п'ять ворожих БПЛА.