Українські прикордонники атакували ворожий склад бойових комплектів на Бахмутському напрямку.
Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у Telegram.
«Знищено склад БК окупантів: скидом з ударного бомбера «Вампір» прикордонники бригади «Помста» влучили в нього на Бахмутському напрямку», — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 28 квітня, росіяни здійснили атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Захисники неба знищили п'ять ворожих БПЛА.
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Українські прикордонники атакували ворожий склад бойових комплектів на Бахмутському напрямку.
Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у Telegram.
«Знищено склад БК окупантів: скидом з ударного бомбера «Вампір» прикордонники бригади «Помста» влучили в нього на Бахмутському напрямку», — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 28 квітня, росіяни здійснили атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Захисники неба знищили п'ять ворожих БПЛА.