Атака безпілотників. Ілюстраційне фото: depositphotos.com

У ніч проти неділі, 28 квітня, росіяни здійснили атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Захисники неба знищили п'ять ворожих БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда — Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по Миколаєву пошкоджено будівлю готелю.