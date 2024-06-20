Військовий. Фото: Depositphotos

Міністерство оборони оголосило про запуск чат-бота «Армія+», куди за консультацією можуть звертатися військовозобовʼязані, військові та їхні родини.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що чат-бот доступний в Telegram і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Зокрема, щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

За даними відомства, цивільні, можуть отримати консультацію щодо бронювання, відстрочки, військового обліку, рекрутингу, альтернативної служби, ВЛК та багатьох інших питань. Для військових пропонують відповіді щодо грошового забезпечення, статусу УБД, протезування, пільг тощо. Для членів родин військових — щодо права на освіту, пільги, виплати тощо.

Нагадаємо, що через застосунок «Резерв+» уже оновили дані 1 мільйон 412 тисяч військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.