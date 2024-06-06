Мобільний застосунок «Резерв+» / Фото з відкритих джерел

Через застосунок «Резерв+» уже оновили дані 1 мільйон 412 тисяч військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Цифра, яка зараз є актуальною по «Резерву+» це 1 мільйон 412 тисяч. Ці люди віддали перевагу цифровому сервісу, застосунку, який є новий. Скачали його значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше», — сказав він..

За словами Дмитра Лазуткіна, близько 15% уточнили свої дані (через додаток, в ТЦК чи ЦНАП — прим.).

Він також розповів, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тисяч українців, які проживають за кордоном. Переважно це українці у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

Раніше Міноборони пообіцяли, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток. Вони закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+» тому, що це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої.

Також стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.