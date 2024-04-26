В фінському місті на кордоні з Росією вандали зрізали прапор України. Фото: yle.fi

Український прапор перед мерією міста Лаппеенранта у Фінляндії кілька разів зрізали вандали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінські ЗМІ.

Вперше невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він упав на землю. Вдруге було також відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Місцева влада вже звернулася до поліції, а сам прапор було знято на час ремонту флагштоків.

«Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливо», — заявив мер міста Туомо Саллінен.

Лаппеенранта — місто та муніципалітет у Фінляндії, у губернії Східна Фінляндія, адміністративний, економічний та культурний центр провінції Південна Карелія. Розташований в західній частині історичної провінції Карелія, на південному березі озера Сайма, поблизу російсько-фінського кордону.

Нагадаємо, навпроти будівлі міської ради у центрі Дніпра невідомі вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани.