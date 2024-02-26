У Дніпрі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани / Фото: Радіо Свобода

Навпроти будівлі міської ради у центрі Дніпра невідомі вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани.

Цей меморіальний комплекс був створений громадськістю на честь загиблих українських воїнів, повідомила одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, інформує «Радіо Свобода».

Як зазначається, це сталося в ніч проти 26 лютого. За словами Олени Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого — зникли прапори.

— Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму — сьогодні були порізані великі прапори, а це вже — наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це — стаття, і там є докази, — заявила вона.

У Дніпрі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани / Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, в Коблевому в Миколаївській області невідомі осквернили могилу солдата Збройних сил України. За даними правоохоронців, на могилі загиблого воїна спалили квіти та вінки, які залишили односельчани та побратими, вшанувавши памʼять загиблого.