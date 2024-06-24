Мартін Яагер під час місії в Афганістані 11 років тому. Фото: Erik Tikan

21 червня на передовій в Україні загинув доброволець з Естонії Мартін Ягер. Це вже третій естонський військовий, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Повідомляється, що Мартін Яагер загинув в районі села Райгородка, що під Сватовим, на межі Харківської та Луганської областей. Видання зазначає, що він воював у лавах 3-ї штурмової бригади.

42-річний Яагер до початку повномасштабної війни був професійним військовим естонської армії. Понад 10 років він служив у елітному підрозділі та з 2013 року брав участь у місії в Афганістані.

Яагер приїхав воювати за Україну більше року тому і за цей час був у лавах різних підрозділів. До Третьої штурмової бригади він приєднався близько місяця тому.

Нагадаємо, громадянин Грузії, 48-річний Тенгіз Чанія, загинув на фронті в Україні. Він воював на стороні ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.