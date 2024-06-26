Відео запуску салюту фігурантом. Скриншот з відео

Правоохоронці затримали чоловіка, який 11 червня запустив салют у Дарницькому районі.

Про це повідомила поліція Києва.

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

За даними правоохоронців, що феєрверк запускали з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Правоопорушник пояснив, що «вирішив перевірити салютну установку на справність».

Киянину повідомили про підозру у вчиненні хуліганства — ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або ж обмеження волі на той самий термін.

Поліція наголошує на категоричній забороні використання будь-яких піротехнічних виробів у період воєнного стану. За вчинення такого правопорушення передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що 11 квітня 2023 року в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати салюти, феєрверки та петарди. Крім того, заборона поширилась і на проведення заходів із піротехнікою та вибуховими речовинами.