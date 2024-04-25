Обстріл Херсону, фото з відкритих джерел

Вдень, 25 квітня, російська армія завдала удару по селищу Антонівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, наразі відомо про одну постраждалу. Внаслідок атаки поранена 71-річна жінка, яка на момент обстрілу була на подвір’ї. «Швидка» доставила її до лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

Як інформують в ОВА, що через російський обстріл Білозерки поранено 36-річну жінку та 30-річного чоловіка. Постраждалі кілька днів тому потрапили під удар російських військ. У потерпілих — контузії та вибухові травми. Наразі їх шпиталізували.

Нагадаємо, що у четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.