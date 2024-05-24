Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У четвер, 23 травня, у Миколаєві відбулося відкриття молодіжного центру «Хвиля» в будівлі Миколаївської міськради.

Проект реалізували за підтримки дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії, повідомляють «НикВести».

— Деякий час назад це була їдальня міської ради. Те що цей простір знаходиться у міськраді — це питання тимчасове. Ні, ми не будемо його переносити, просто хочемо зробити вхід у центр з вулиці Набережної, і відсікти його невеличким парканом від міської ради, для того, щоб доступ сюди не був таким, наче заходиш у якусь секретну зону, — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва на відкритті молодіжного центру. Фото: «НикВести»

Він також наголосив, що в будівлі міськради є вдосталь приміщень, аби в майбутньому розширити молодіжний центр.

— Зараз, під час війни, ми маємо не забувати про молодих містян, адже вони майбутнє Миколаєва. Це ті люди, які будуть відбудовувати Миколаїв і продовжувати в ньому жити. Важливо, що це лише початок. У цій будівлі ще є вдосталь приміщень, які ми плануємо перетворити на справжній молодіжний центр. Сподіваюся що найближчим часом ми переселимо з першого поверху служби, які його займають і також віддамо його під молодіжний центр. Також тут на другому поверсі є ще одне приміщення, де була кухня, ми також плануємо зробити на цій кухні щось молодіжне. Також ми плануємо, щоб був вихід та третій поверх, де зможе збиратися молодь, — сказав міський голова.

Сьогодні простір складається з декількох кімнат, донори облаштували тут конференц-залу, фотозону та декілька локацій для проведення майстер-класів, тренінгів та інших неформальних заходів. Загальна площа молодіжного центру 270 квадратних метрів, одночасно тут може розміститися понад 100 людей.

Нагадаємо, загальна вартість облаштування такого молодіжного простору у Миколаєві склала 3,6 мільйонів гривень.

На відкритті міський голова зазначив, що з міського ж бюджету на відкриття молодіжного центру, виділили 100 тисяч гривень, інші витрати взяли на себе донори.

Зазначимо, що працюватиме центр з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. У суботу та неділю з 11:00 до 20:00. Понеділок — вихідний. Фінансуватимуться заходи згідно з прийнятими програмами Миколаївської міської ради, відповідно до встановленого законодавством порядку, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Відкриття молодіжного центру «Хвиля» у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, мешканці села Новогригорівка, Шевченківської громади, що на Миколаївщині, 3 травня відкрили молодіжний центр в будівлі зруйнованої російським обстрілом бібліотеки.