Графіки відключень світла на Миколаївщині 19 листопада
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- Даріна Мельничук
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21:52, 18 листопада, 2024
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У Миколаївській області 19 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключення діятимуть з 6:00 до 23:00 години.
Також з 6:00 до 7:00, з 9:00 до 14:00 та з 18:00 до 23:00 діятиме одна черга відключень електроенергії, в інший час — дві черги відключень.
Відключатимуть одночасно дві черги в почерговому розрізі:
1 черга: 08:00 - 09:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
2 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
3 черга: 06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
4 черга: 07:00 - 08:00
18:00 - 20:00
5 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
6 черга: 16:00 - 18:00
22:00 - 23:00
Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
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