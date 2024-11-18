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Графіки відключень світла на Миколаївщині 19 листопада

Відключення електроенергії, фото: PMG.uaВідключення електроенергії, фото: PMG.ua

У Миколаївській області 19 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть з 6:00 до 23:00 години.

Також з 6:00 до 7:00, з 9:00 до 14:00 та з 18:00 до 23:00 діятиме одна черга відключень електроенергії, в інший час — дві черги відключень.

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Відключатимуть одночасно дві черги в почерговому розрізі:         

1 черга:  08:00 - 09:00

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00

               

2 черга:  08:00 - 10:00

               14:00 - 16:00

 

3 черга:  06:00 - 08:00

                12:00 - 14:00

                              

4 черга:  07:00 - 08:00

                18:00 - 20:00

                           

5 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

              

6 черга:  16:00 - 18:00

                22:00 - 23:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.

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