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На Одещині 163 тисячі родин знову зі світлом, аварійні роботи продовжуються

На Одещині електрики відновили світло для 163 тисяч родин. Ілюстраційне фото з відкритих джерелНа Одещині електрики відновили світло для 163 тисяч родин. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Ситуація з електропостачанням Одещини залишається складною через масований обстріл. Сьогодні, 18 листопада, енергетикам вдалося повернути електропостачання для 163 тисяч родин Одещини. 

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК. 

«Енергетики всієї області працюють без перерв другу добу поспіль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки жителів Одеської області», — говориться в повідомленні.   

Наразі в Одесі та області продовжуються аварійні ремонтні роботи. Через значні пошкодження магістральних енергетичних об’єктів діють екстрені відключення.

Раніше енергетики відновили живлення критичної інфраструктури в південній частині Одеси.

Як повідомлялось, що в Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.

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