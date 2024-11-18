На Одещині 163 тисячі родин знову зі світлом, аварійні роботи продовжуються
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- Світлана Іванченко
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20:21, 18 листопада, 2024
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Ситуація з електропостачанням Одещини залишається складною через масований обстріл. Сьогодні, 18 листопада, енергетикам вдалося повернути електропостачання для 163 тисяч родин Одещини.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
«Енергетики всієї області працюють без перерв другу добу поспіль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки жителів Одеської області», — говориться в повідомленні.
Наразі в Одесі та області продовжуються аварійні ремонтні роботи. Через значні пошкодження магістральних енергетичних об’єктів діють екстрені відключення.
Раніше енергетики відновили живлення критичної інфраструктури в південній частині Одеси.
Як повідомлялось, що в Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.
Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.
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