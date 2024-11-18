«Діти спали у ліжку, як почалися перші прильоти», — миколаївці розповіли про пережитий 17 листопада нічний обстріл

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Миколаївці розповіли про пережитий нічний обстріл міста, що стався у ніч на 17 листопада. Тоді російські військові вдарили по Миколаєву балістичною ракетою та «Шахедами».

Про це йдеться у репортажі кореспондентів «МикВісті».

Мешканець одного з будинків Артем розповів, що під час обстрілу поранення отримав його сусід, який намагався вивезти власних дітей у більш безпечне місце.

— Коли почались перші прильоти, то ось тут, на двоповерховому ліжку, спали діти. Дружина сказала йому забрати дітей, бо якщо стеля впаде, то на них. Він прийшов забрати молодшого і тут стався вибух, його поранило. Вони потім вийшли і чекали у сусіда, поки завершиться тривога, – каже мешканець сусіднього будинку Артем.

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Інший чоловік Юрій поділився, що один з прильотів стався у центрі приватного двору, через що під завалами опинилися його сусіди.

— Було близько 4 ранку – на час ніхто не звертав уваги, бо була метушня. Ви ж уявляєте, прилетіло прямо посеред двору. Усі вийшли на вулицю, я допомагав дістати сусідку, – каже мешканець сусіднього будинку Юрій.

Мешканка сусіднього будинку Галина задує, як внаслідок обстрілу парень зазнав її сусід, а у будинку вибило усі вікна.

— Я була у спільній, зібралася вже вставати і тут вікна посипалися з усіх сторін. Зараз все позабивали. Тут все горіло. Сусіда вивели, він був увесь закривавлений. Він впав, його забрала швидка, – розповіла Галина.

Обстріли Миколаєва 17 листопада

У ніч із 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками Shahed 131/136.

На місці виникли пожежі у двох будинках, їх загасили пожежники на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

Як розповів власник ТЦ Олексій Стадніченко, удар стався по південній частині будівлі, куди влетів ворожий дрон. На місці виникла пожежа, яку моментально вдалось ліквідувати системі пожежогасіння ще до приїзду відповідних служб.