У четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.
Про це у ранковому зведенні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, о 01:58 та 02:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.
Постраждалих не виявлено.
Нагадаємо, у середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.
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У четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.
Про це у ранковому зведенні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, о 01:58 та 02:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.
Постраждалих не виявлено.
Нагадаємо, у середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.