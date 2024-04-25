Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.

Про це у ранковому зведенні повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, о 01:58 та 02:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.

Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.

Постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.