У ніч на 28 березня росіяни вдарили з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Величезна діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона», – написав Олександр Прокудін.
Очільник ОВА також додав, що ввечері 27 березня окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із «прильотів» – прямо по будинку.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Херсона російськими військами вранці 12 жовтня руйнувань зазнала будівля Херсонського державного університету.
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У ніч на 28 березня росіяни вдарили з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Величезна діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона», – написав Олександр Прокудін.
Очільник ОВА також додав, що ввечері 27 березня окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із «прильотів» – прямо по будинку.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Херсона російськими військами вранці 12 жовтня руйнувань зазнала будівля Херсонського державного університету.