Вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.

Про це 29 квітня повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, на трасі М-13 «Кропивницький — Платонове» вогнеборці 21 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони «Бузьке» загасили пожежу вантажного автомобіля площею 35 квадратних метрів.

Зазначається, що транспортний засіб зайнявся під час руху. Водій не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

Вогнеборці загасили пожежу вантажівки поблизу села Бузьке на Миколаївщині / Фото: ДСНС Вогнеборці загасили пожежу вантажівки поблизу села Бузьке на Миколаївщині / Фото: ДСНС Вогнеборці загасили пожежу вантажівки поблизу села Бузьке на Миколаївщині / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області 25 квітня вогнеборці загасили пожежу вантажівки. Зазначається, що гасіння ускладнювалось тим, що транспортний засіб був завантажений ячменем.