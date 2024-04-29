Вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.
Про це 29 квітня повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.
За словами рятувальників, на трасі М-13 «Кропивницький — Платонове» вогнеборці 21 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони «Бузьке» загасили пожежу вантажного автомобіля площею 35 квадратних метрів.
Зазначається, що транспортний засіб зайнявся під час руху. Водій не постраждав. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області 25 квітня вогнеборці загасили пожежу вантажівки. Зазначається, що гасіння ускладнювалось тим, що транспортний засіб був завантажений ячменем.
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Вогнебороці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.
Про це 29 квітня повідомили у Державній службі з надзичайних ситуацій в Миколаївській області.
За словами рятувальників, на трасі М-13 «Кропивницький — Платонове» вогнеборці 21 державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони «Бузьке» загасили пожежу вантажного автомобіля площею 35 квадратних метрів.
Зазначається, що транспортний засіб зайнявся під час руху. Водій не постраждав. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області 25 квітня вогнеборці загасили пожежу вантажівки. Зазначається, що гасіння ускладнювалось тим, що транспортний засіб був завантажений ячменем.