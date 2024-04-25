На Миколаївщині загорівся вантажний автомобіль з ячменем / Фото: ДСНС

У Баштанці Миколаївської області 25 квітня вогнеборці загасили пожежу вантажівки.

Про це повідомили Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про те, що на автошляху Н-11 «Дніпро-Миколаїв» поблизу села Великоолександрівка в межах Казанківської територіальної громади Баштанського району горить вантажний автомобіль DAF.

На Миколаївщині загорівся вантажний автомобіль з ячменем / Фото: ДСНС На Миколаївщині загорівся вантажний автомобіль з ячменем / Фото: ДСНС На Миколаївщині загорівся вантажний автомобіль з ячменем / Фото: ДСНС

Зазначається, що гасіння ускладнювалось тим, що транспортний засіб був завантажений ячменем. Пожежу рятувальники ліквідували на площі 8 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 17 квітня о 21:38 біля села Себине в межах Костянтинівської територіальної громади під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 2107.