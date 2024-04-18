На Миколаївщині на ходу спалахнув ВАЗ. Фото: ДСНС Миколаїв

17 квітня о 21:38 біля села Себине в межах Костянтинівської територіальної громади під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 2107.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що на місце направлено відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно загасили пожежу на площі 3 квадратних метрів.

Від ДСНС залучались 4 вогнеборців та 1 спецавтомобіль.

Нагадаємо, що миколаївські вогнеборці за добу, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.