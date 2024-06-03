У Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 38-річного киянина за підозрою в розбійному нападі. Погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон та гроші з каси магазину.

Про це 3 червня повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, вдень 31 травня до поліції звернулась працівниця магазину і розповіла, що невідомий чоловік у масці, погрожуючи ножем, відібрав її мобільний телефон та 2800 гривень з каси, після чого зник.

Протягом доби правоохоронці встановили особу чоловіка й його місцезнаходження. Ним виявився 38-річний киянин, який переховувався у свого знайомого у Вознесенську. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У Вознесенську затримала киянина за розбійний напад на магазин / Фото: Нацполіція Миколаївської області У Вознесенську затримала киянина за розбійний напад на магазин / Фото: Нацполіція Миколаївської області У Вознесенську затримала киянина за розбійний напад на магазин / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець вкрав із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення.