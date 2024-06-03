У Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 38-річного киянина за підозрою в розбійному нападі. Погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон та гроші з каси магазину.
Про це 3 червня повідомили у поліції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, вдень 31 травня до поліції звернулась працівниця магазину і розповіла, що невідомий чоловік у масці, погрожуючи ножем, відібрав її мобільний телефон та 2800 гривень з каси, після чого зник.
Протягом доби правоохоронці встановили особу чоловіка й його місцезнаходження. Ним виявився 38-річний киянин, який переховувався у свого знайомого у Вознесенську. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець вкрав із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 38-річного киянина за підозрою в розбійному нападі. Погрожуючи ножем, він відібрав мобільний телефон та гроші з каси магазину.
Про це 3 червня повідомили у поліції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, вдень 31 травня до поліції звернулась працівниця магазину і розповіла, що невідомий чоловік у масці, погрожуючи ножем, відібрав її мобільний телефон та 2800 гривень з каси, після чого зник.
Протягом доби правоохоронці встановили особу чоловіка й його місцезнаходження. Ним виявився 38-річний киянин, який переховувався у свого знайомого у Вознесенську. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець вкрав із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років увʼязнення.