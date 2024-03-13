Пістолет з якого миколаївець стриляв з вікна у житловому кварталі / Фото: Нацполіція

За стрілянину у житловому кварталі Миколаєва місцевому мешканцю повідомили про підозру.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, чоловік вирішив випробувати власноруч перероблений пістолет.

Зазначається, що до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Чайковського про те, що невідомий чоловік із квартири здійснив постріли нібито із пістолету у напрямку двору, де грались діти та перебували місцеві мешканці.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та місце його знаходження. Ним виявився 50-річний миколаївець — мешканець однієї з багатоповерхівок, який перебував у стані сп’яніння.

Чоловіка затримали, а зброю вилучили та відправили на експертне дослідження. З його слів, у такий спосіб він перевіряв справність пістолета, який власноруч переробив зі стартового на бойовий. На щастя, травмувань ніхто із громадян не зазнав.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням зброї» та частиною 1 статті 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За скоєне миколаївцю загрожує до семи років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Миколалаєві поліцейські затримали чоловіка за стрілянину у житловому кварталі. Пострілами він хотів налякати дітей, які нібито жбурляли каміння у вікна його квартири. У помешканні миколаївця правоохоронці виявили пістолет та корпус гранати. За хуліганські дії з застосуванням зброї йому загрожує до семи років ув’язнення.