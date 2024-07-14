Національний банк України, фото: УНІАН

За період з 8 по 12 липня Національний банк України продав на міжбанківському ринку 532,36 мільйонів доларів, при цьому купив 250 тисяч доларів.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 8 по 12 липня Нацбанк продав 532,36 мільярдів доларів, що на 99,3 мільйона доларів менше порівняно з попереднім тижнем. Водночас за цей період Нацбанк купив 250 тисяч доларів, що на 500 тисяч менше, ніж минулого тижня.

Загалом з початку року Нацбанк продав 15,45 мільярдів доларів, тоді як купив 117,6 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за даними, з 17 по 21 червня Нацбанк продав 722,8 мільйонів доларів, що на 175,2 мільйонів доларів більше, ніж попереднього тижня. За той же період Нацбанк купив 230 тисяч доларів, що на 50 тисяч більше, ніж минулого тижня.