Національний банк України, фото: УНІАН

Протягом тижня з 17 по 21 червня Національний банк України продав на міжбанківському ринку 722,8 мільйонів доларів, при цьому купив 230 тисяч доларів.

Про це стало відомо зі статистики НБУ.

За даними, з 17 по 21 червня Нацбанк продав 722,8 мільйонів доларів, що на 175,2 мільйона доларів більше, ніж попереднього тижня. За той же період Нацбанк купив 230 тисяч доларів, що на 50 тисяч більше, ніж минулого тижня.

Загалом з початку року Нацбанк продав 13,6 мільярдів доларів, тоді як купив 116,1 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.